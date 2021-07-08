Более 180 пациентов приняли участие в исследовании коронавируса в Москве

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В Москве исследуют влияние коронавируса на жизнь человека. В эксперименте приняли участие более 180 пациентов. Об этом в четверг, 8 июля, рассказал начальник управления развития отраслевых образовательных программ Университета правительства Москвы Константин Царанов.

В ходе исследований выяснили, что COVID-19 влияет не только на физическое, но и психологическое состояние пациентов. В нем приняли участие 184 человека, переносивших заболевание в средней и тяжелой форме. Их наблюдали в больнице, а также после выписки.

— Мы разработали протокол исследования, контролируем его ход и анализируем результаты. Мы продолжим работу, проведем опрос около 5 тыс. пациентов. Финальные результаты опубликуют в профильных российских и зарубежных изданиях, и на их основе специалисты смогут разработать рекомендации по улучшению качества жизни пациентов с Covid-19, — рассказал Царанов.

Также исследование показало, что негативному психологическому воздействию коронавируса больше подвержены молодые пациенты. После выздоровления они могут испытывать депрессию. В свою очередь пациенты старше 75 лет менее страдают от психологического эффекта COVID-19, так как ограничения передвижения и дискомфорт им более привычны.

Кроме того, стали известны сроки восстановления пациентов разных возрастов. Молодым людям для реабилитации требуется около 10 дней, средней возрастной категории — примерно месяц, а пожилым людям — больше месяца, передает РИАМО.

Ранееврач-инфекционист Николай Малышев заявил, что ситуация с COVID-19 в РФ не ухудшится при текущих темпах вакцинации.