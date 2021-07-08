Электронные дубликаты бумажных документов можно будет получить в МФЦ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее получать электронные дубликаты бумажных документов в МФЦ. Об этом в четверг, 6 июля, сообщили в пресс-службе правительства.

— Сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. Затем электронный дубликат появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Таким образом, при последующем обращении в МФЦ или органы власти гражданину больше не потребуется лично предоставлять оригинал того или иного документа и еще больше государственных и муниципальных услуг можно будет оформлять дистанционно, — говорится в сообщении.

Документы, электронные дубликаты которых можно будет получить, будут опубликованы в отдельном постановлении правительства. По словам премьер-министра, расширение функционала МФЦ должно сделать взаимодействие с государственными органами для людей и бизнеса как можно более удобным.

— Наша цель — государство без бюрократизма, необременительное для граждан и предпринимателей, в котором не надо просить об услугах. Все они будут предоставляться в проактивном режиме. Людям не придется тратить время на сбор справок и бумажных документов, — заявил Мишустин.

Ранее сообщалось, что вакцинированные москвичи с QR-кодом смогут получить услуги в МФЦ без записи. Для получения услуг необходимо показать администратору МФЦ Qr-код или сертификат о вакцинации.