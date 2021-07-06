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Вакцинированные москвичи с QR-кодом смогут получить услуги в МФЦ без записи

Полина Долганова

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Вакцинированные москвичи с QR-кодом смогут получить услуги в МФЦ без записи
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Вакцинированные москвичи с QR-кодом смогут получить услуги в МФЦ без предварительной записи. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе столичных многофункциональных центров.

— Заявители, которые прошли вакцинацию от COVID-19, могут воспользоваться всеми услугами центров без предварительной записи. Для оформления документов необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата, — говорится в сообщении.

С середины июня центры госуслуг предоставляют ряд услуг без предварительной записи. Так, например, москвичи могут без дополнительных действий зарегистрировать рождение ребенка, паспорт, брак или получить социальную карту и полис ОМС.

Для остальных услуг необходимо предварительно записаться через личный кабинет на портале mos.ru, пишет РИА Новости.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

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