Прощание с актером и режиссером Владимиром Меньшовым началось в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Прощание с российским режиссером Владимиром Меньшовым проходит в Москве в четверг, 8 июля, в Большом зале Центрального дома кинематографистов. После он будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

— Восьмое число, Дом кино, Большой зал в 11:00, — говорится в сообщении.

Уточняется, что народный артист РСФСР будет похоронен рядом с актером Василием Лановым, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной великого режиссера. Глава государства направил телеграмму близким артиста. К соболезнованиям также присоединился мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, актер и режиссер Владимир Меньшов скончался от коронавирусной инфекции в понедельник, 5 июля. В этом году российскому артисту исполнилось бы 82 года.

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года. За свою жизнь он успел удостоиться звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, звания народного артиста РСФСР, стать лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, а также премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».