Сергей Собянин заявил, что в Москве пока можно не вводить новые ограничения

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице пока можно воздержаться от новых ограничений из-за COVID-19 и даже вновь открыть некоторые объекты, находящиеся на открытом воздухе. Об этом в четверг, 8 июля, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

— Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности, — написал он.

По словам мэра, риск заражения в помещениях, находящихся на открытом воздухе, гораздо ниже. Если они соблюдают необходимые правила, добавил он. Помимо этого, в Москве ежедневно прививаются около 100 тысяч человек и ситуация с коронавирусом, считает Собянин, внушает «осторожный оптимизм».

— Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией, — утверждает глава столицы.

Ранее сообщалось, что летние веранды будут работать в Москве без системы QR-кодов до 1 августа. Об этом мэр написал в своем блоге. Также 7 июля он сообщил, что за последние сутки прививку от COVID-19 получили более 105 тысяч человек.