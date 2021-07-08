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Столичные врачи вылечили от коронавируса 6805 пациентов за сутки

Полина Долганова

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Столичные врачи вылечили от коронавируса 6805 пациентов за сутки
26 июня 2020 года.Люди в городе. Жанр. / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции6805 новых пациентов за последние 24 часа. Об этом в четверг, 8 июля, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в Москве выздоровели1 207 500 человек.

За последние сутки в Москве было выявлено 6040 заболевших. Госпитализированы были 1717 человек, 109 пациентов скончались. Еще 691 гражданин находится на ИВЛ.

Ранее сообщалось, что столичные врачи вылечили от COVID-19 в общей сложности свыше 1,2 миллиона человек.

Кроме того, в Москве продолжается бесплатная вакцинация от инфекции. Ее можно пройти по предварительной записи в одном из центров, созданных на базе поликлиник. Кроме того, прививки делают в павильонах «Здоровая Москва» и в других точках работы выездных бригад — торговых центрах и городских парках.

До этого мэр города Сергей Собянин заявил, что в Москве за сутки вакцинировали свыше 105 тысяч человек. По мнению главы города, высокий спрос на прививки требует ввода дополнительных медицинских мощностей.

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