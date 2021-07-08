Уроки финансовой грамотности станут обязательными в школах России до 9-го класса

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Финансовая грамотность должна обязательно включаться в школьную учебную программу вплоть до 9-го класса. Это указано в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования, которые разработаны совместно с Центробанком (ЦБ) РФ.

Обучение по новым стандартам в 1-м и 5-м классах начнется с 1 сентября 2022 года, но программу могут поменять и раньше, если согласуют этот вопрос с родителями учеников.

— В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как «Математика» и «Окружающий мир», а для учеников 5–9-х классов — в предметах «Обществознание», «Математика» и «География», — говорится в сообщении ЦБ.

С 1-го класса у детей будут формироваться навыки безопасного поведения в интернете, это касается и финансовых операций. Их научат составлять личный финансовый план и анализировать доходы и расходы своей семьи. С 5-го по 9-й класс школьники будут изучать риски от различных видов финансового мошенничества и занятия предпринимательской деятельностью. Некоторые задания будут практического характера — необходимо рассчитать цены товаров, стоимость покупок и услуг и оплату налогов. Помимо этого, юных россиян научат составлению некоторых документов и их правильному заполнению.

— Правильные навыки обращения с финансами должны закладываться с самого детства, со школы. Уже сейчас, благодаря совместной работе Минпросвещения, Банка России и Минфина, 86 процентов российских школ так или иначе включают финансовую грамотность в свои учебные планы, в каждой пятой школе это обязательный урок. Введение новых образовательных стандартов позволит каждому школьнику в нашей стране гарантированно получить необходимый для жизни запас знаний о финансах, чтобы понимать, как распорядиться своими доходами, приумножить сбережения и защитить их от финансовых мошенников, — рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Также он подчеркнул, что подобный учебный план научит будущее поколение граждан эффективно распоряжаться финансами и позволит им повысить собственное и семейное благополучие, отмечает РИА Новости.

Ранее россиянам рассказали, как за лето сделать ребенка финансово грамотным. Среди советов — научить его выбирать товары и распоряжаться семейным бюджетом.