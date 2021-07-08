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Большой семейный туристический слет пройдет в парке «Лосиный Остров»

Ольга Маркова

Развлечения
Большой семейный туристический слет пройдет в парке «Лосиный Остров»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Национальный парк «Лосиный Остров» приглашает москвичей и гостей столицы 10 июля принять участие в Большом семейном туристическом слете. Мероприятие приурочено ко Дню любви, семьи и верности.

Участникам предстоит пройти квест, старт которого находится у центра «Чаепитие в Мытищах». Здесь каждая команда-семья получит карту и отправится по маршруту в Мытищинском лесопарке.

По пути гостям встретятся ребусы, загадки-обманки, хитрые перевертыши, стихи и загадки. А еще здесь можно будет найти сокровища. В завершении пути участники попадут на поляну, где дружно смогут поиграть с Дедом Михеем и его домашними любимчиками.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте парка.

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