Москвичам рассказали, когда в столице наступит пик жары

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Самая жаркая погода придет в столичный регион к началу следующей недели. Об этом в четверг, 8 июля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— На пик жары мы будем выходить к воскресенью и началу следующей недели, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он добавил, что 8 июля показатели на термометрах в столице будут превышать климатическую норму на восемь градусов. Впервые за июль температура воздуха прогреется выше 30 градусов.

Ожидается северо-западный ветер, скорость которого составит от одного до шести метров в секунду.

Эксперт подытожил, что перенести жару в четверг будет достаточно просто. Влажность воздуха будет равна 27 процентам. В настоящее время в Москве можно наблюдать пустынный тип погоды, передает «Москва 24».

Ранее «ВМ» писала, что в четверг, 8 июля, столичный регион останется под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 29–31 градус. В Подмосковье ожидается плюс 28–31 градус.

Ветер будет дуть северный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 30 процентов.