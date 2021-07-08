Черчесов пожелал сборной России выйти на чемпионат мира 2022 года

Фото: NECHAEVA

Станислав Черчесов, покинувший пост главного тренера сборной России по футболу, поблагодарил футболистов и болельщиков, а также пожелал российской сборной выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. С соответствующим заявлением Черчесов выступил перед журналистами в четверг, 8 июля.

Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расторжении контракта совместно с бывшим тренером.

Он заявил, что 8 июля договорился с президентом РФС Александром Дюковым о прекращении работы его тренерского штаба в национальной сборной.

— Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира 2022 года, — подчеркнул Черчесов.

Он также поблагодарил всех, кто сотрудничал с тренерским штабом в течение пяти лет. Черчесов уточнил, что его слова благодарности относятся к футболистам, персоналу сборной и представителям РФС, пишет РИА Новости.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал «ВМ», что увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу назревало после того, как команда не показала хорошей игры на Евро-2020. Губерниев в беседе с «Вечеркой» посоветовал Черчесову сконцентрироваться на работе в каком-нибудь клубе или на телевидении, где он сможет быть ярким экспертом, а также раскрыться как блистательный оратор на тему футбола в эфирах телеведущего.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что в РФС начали искать замену главному тренеру сборной страны Станиславу Черчесову. Уточнялось, что в списке вероятных кандидатов — два отечественных тренера и пять иностранцев.

Напомним, 2 июля Черчесов провел пресс-конференцию, где сообщил, что остается главным тренером сборной России. Под его руководством российская команда не смогла выйти из группы на Евро-2020. Футболисты проиграли сборной Дании и заняли четвертое место в квартете.

Черчесов возглавляет российскую сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.