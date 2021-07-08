Врач объяснил, как правильно пить воду в жару

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В жару необходимо пить воду больше обычной нормы, но небольшими порциями. Об этом в четверг, 8 июля, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, при высоких температурах воздуха необходимо пить не всю воду сразу, а чаще и по несколько глотков, чтобы не давать большую нагрузку на почки.

Тяжельников отметил, что люди разного возраста, веса, ведущие активный либо пассивный образ жизни, нуждаются в разном количестве жидкости ежедневно. Обычно рекомендуют исходить из среднего показателя потребности: 30–40 миллилитров на килограмм веса. Это, в свою очередь, зависит от климата, особенностей работы, наличия хронических заболеваний и многих других факторов, добавил специалист.

— В жару организму человека сложно работать в обычном режиме. Организм вынужден предпринимать защитные меры для охлаждения, — подчеркнул Тяжельников.

Врач также напомнил, что организм человека может получать воду из потребляемых продуктов. Специалист рекомендовал в жару пить чистую воду и остерегаться сладких и газированных напитков. Во многих напитках содержатся большие дозы сахара, а, как правило, выпивается не одна порция, что приводит к риску развития заболеваний. Некоторые виды газировки содержат кофеин, который способствует обезвоживанию. Не стоит злоупотреблять и большим количеством кофе, уточнил Тяжельников.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что начало текущей недели в Москве ознаменуется дневными температурами в районе 25–27 градусов, а затем столбики термометров начнут «штурмовать 30-градусную высоту». Позднее синоптик рассказал, когда температура в Москве достигнет июньских максимумов.

Напомним, среднемесячная температура в июне в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы. В городе в прошлом месяце зафиксировали четыре температурных рекорда.