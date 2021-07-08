Тимофей Баженов оценил упрощенную процедуру получения статуса предпенсионера в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому получить статус предпенсионера москвичи теперь смогут удаленно, не выезжая в офисы госструктур. Получить статус удаленно можно будет уже с 12 июля. Тимофей Баженов считает, что удаленное оформление поможет сберечь жизнь и здоровье людей пожилого возраста.

— Упрощение порядка получения статуса предпенсионера считаю разумным и своевременным. Сегодня, во время роста заболеваемости коронавирусом, нужно прежде всего думать о здоровье горожан. Оформление документов в электронном виде сэкономит москвичам старшего поколения время и убережет от возможного заражения, ― подчеркнул телеведущий Тимофей Баженов.

Пресс-служба правительства Москвы сообщает, что для оформления статуса предпенсионера не требуется личного присутствия граждан в центрах госуслуг. Достаточно зайти на сайт mos.ru в раздел «Услуги и сервисы» и указать минимальные сведения о себе: ФИО, дату рождения, сведения о регистрации в столице.

Лидер общественной организации Тимофей Баженов считает, что электронная регистрация упрощает и упорядочивает жизнь современного общества. Гражданам не требуется тратить время на посещение офисов госструктур. А государству будет проще оказывать адресную помощь.

Люди старшего поколения находятся в зоне риска по заболеваемости коронавирусом. Они чаще болеют, тяжелее переносят и страдают осложнениями после COVID-19. Тимофей Баженов считает, что россиянам необходим «Кодекс социальной поддержки» граждан, который будет включать в себя все социальные гарантии государства в период пандемий и кризисов.

Статус предпенсионера — это новая льготная категория граждан. Появилась она в связи с изменением пенсионного возраста. Получить его могут женщины, достигшие 55 лет и мужчины с 60 лет. Предпенсионеры могут пользоваться такими гарантиями, как диспансеризация с сохранением заработной платы, повышенный размер пособия по безработице и другими льготами.