Делегация талибов прибыла в Москву

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В Москву прибыла делегация катарского политического офиса движения «Талибан»*. Об этом рассказал официальный представитель политофиса Мохаммад Сохаил Шахин в четверг, 8 июля.

По его словам, в делегацию талибов вошли четыре человека. Он уточнил, что представителей возглавляет шейх Шахабуддин Делавар.

— Да, я подтверждаю, — приводит ТАСС ответ Шахина на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода контингента в Афганистан в связи с возросшей в республике активностью «Талибана»*.

Напомним, 3 июля границу с Таджикистаном пересекли свыше 300 афганских пограничников. Инцидент произошел после захвата погранкомендатуры Хохон радикальным движением «Талибан»*. Осложнилась обстановка в уездах Хохон и Шахри-Бузург. Эти районы захватили радикалы. Также они заняли пограничную комендатуру Овез.

Афганские военнослужащие оказали сопротивление захватчикам, однако им пришлось пересечь границу Таджикистана между 5-й погранзаставой Истиклол и 6-й погранзаставой Саригор.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.