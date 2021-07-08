Калужскую медсестру уполят после укола пациенту физраствором вместо вакцины от COVID-19

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В Калужской области уволят медсестру, которая вколола пациенту физраствор вместо отсутствовавшего второго компонента вакцины от коронавируса Об этом в четверг, 8 июля, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что медсестра Жуковской ЦРБ в Калужской области сделала пациенту укол с физраствором, так как побоялась признаться, что в больнице закончились препараты для вакцинации от коронавируса.

Шапша уточнил, что позднее в день инцидента в больнице приостановили вакцинацию, после чего конфликт был исчерпан.

— Тем не менее, в учреждении идет служебная проверка. Медсестра — в отпуске, но за столь халатное отношение к служебным обязанностям, уверен, на работу уже не вернется и будет уволена, — добавил Шапша.

Он также поручил министру здравоохранения области Константину Пахоменко проверить организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ. В частности, специалисты проведут инспекцию пунктов вакцинирования.

Отмечается, что на данный момент в Калужской области в наличии 22 265 единиц первого компонента вакцины «Спутник V» и 85 794 единиц второго компонента препарата.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о темпах вакцинации от COVID-19 в России. Она отметила, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 27 миллионов россиян. По ее словам, темпы вакцинации от COVID-19 в стране увеличились более чем в 1,8 раза. Голикова подчеркнула, что для появления коллективного иммунитета в стране 80 процентов взрослых россиян должны или вакцинироваться, или переболеть.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам президента, нужны для того, чтобы избежать локдауна.

При этом Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.