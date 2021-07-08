Министр спорта РФ заявил, что российскому футболу нужны перемены

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Российский футбол нуждается в переменах, а страна должна получить сильную национальную сборную. Об этом в четверг, 8 июля, рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Станислав Черчесов 8 июля покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расторжении контракта совместно с бывшим тренером. Под руководством Черчесова российская команда не смогла выйти из группы на Евро-2020. Футболисты проиграли сборной Дании и заняли четвертое место в квартете.

Матыцин поблагодарил Черчесова за работу со сборной России по футболу в течение пяти лет. Он напомнил, что в 2018 году вся страна гордилась работой российских футболистов на домашнем чемпионате мира. Матыцин отметил, что настал момент, когда футболу в стране нужны перемены.

Министр уточнил, что общей целью является создание сильной российской сборной, а для ее организации необходимо провести комплексный анализ проблем, которые накопились в российском футболе.

— Надо внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объемы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами, — подчеркнул Матыцин.

Он добавил, что необходимо разработать комплекс мер по новому национальному развитию футбола в РФ, пишет РИА Новости.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал «ВМ», что увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу назревало после того, как команда не показала хорошей игры на Евро-2020. Губерниев в беседе с «Вечеркой» посоветовал Черчесову сконцентрироваться на работе в каком-нибудь клубе или на телевидении, где он сможет быть ярким экспертом, а также раскрыться как блистательный оратор на тему футбола в эфирах телеведущего.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что в РФС начали искать замену главному тренеру сборной страны Станиславу Черчесову. Уточнялось, что в списке вероятных кандидатов — два отечественных тренера и пять иностранцев.

Черчесов возглавляет российскую сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.