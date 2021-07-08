Гинцбург заявил, что использующие «Спутник V» страны признали эффективность вакцины

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Министерства здравоохранения стран, где применяют «Спутник V» считают, что российская вакцина от COVID-19 высокоэффективна. Об этом в четверг, 8 июля, рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в иностранных государствах считают, что российский препарат не обладает побочными эффектами.

— Это уже заключения официальные минздравов тех стран, в которых «Спутник V» широко используется. Это Аргентина, Мексика, Венгрия, которые единогласно говорят, что вакцина высокоэффективная и не обладает никакими побочными эффектами, — подчеркнул Гинцбург.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о темпах вакцинации от COVID-19 в России. Она отметила, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 27 миллионов россиян. По ее словам, темпы вакцинации от COVID-19 в стране увеличились более чем в 1,8 раза. Голикова подчеркнула, что для появления коллективного иммунитета в стране 80 процентов взрослых россиян должны или вакцинироваться, или переболеть.

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам президента, нужны для того, чтобы избежать локдауна.

При этом Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.