«Ждем-с третьего»: Безруков показал беременную жену с детьми

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актер Сергей Безруков опубликовал видео, на котором видно беременную жену Анну Матисон, сына Степана и дочь Марию.

— Ждем-с третьего, — прокомментировал артист.

Безруков также обратился к подписчикам с просьбой беречь родных и близких, а также быть счастливыми.

«Искренне поздравляю и очень рад за вас»; «Просто наслаждаешься, глядя на вас. Храни вас Господь!»; «Тоже жду третьего. Поздравляю вас»; «Вот оно — самое настоящее счастье, семья»; «Желаю вам сказочного счастья! Долголетия и здравия»; «Приятно слышать и видеть! Так держать», — написали поклонники.

О том, что Безруков станет отцом в пятый раз, стало известно еще 1 июля. Тогда он опубликовал снимок, где держится за округлившийся живот Матисон.

Помимо Марии и Степана, которые родились с ней в браке, у Безрукова также есть сын Иван и дочь Александра, появившиеся на свет во время отношений с актрисой Кристиной Смирновой.

Ранее Безруков рассказал о работе Московского губернского театра во время пандемии, где он является художественным руководителем.