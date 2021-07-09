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Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС Франции над Балтикой

Иван Юминов

Политика
Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС Франции над Балтикой
Перехват Су-27

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик Atlantique 2 ВВС Франции над Балтийским морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в пятницу, 9 июля.

— Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота, — рассказали в ведомстве.

Нарушения государственной границы России не произошло, а истребитель выполнял полет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, приводит сообщение Минобороны ТАСС.

Ранее сообщалось, что российский Су-35 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Тихим океаном. Истребитель вернулся на аэродром после того, как американский самолет развернулся от границы России, нарушения границы страны не произошло.

В начале июля Россия провела над Черным морем учебно-боевые полеты на фоне маневров Sea Breeze. Экипажи самолетов ЧФ совместно с авиацией Южного военного округа провели тренировочные полеты над акваторией моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.

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