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Более 50 самолетов и беспилотников вели разведку около границ России за неделю

Иван Юминов

Политика
Более 50 самолетов и беспилотников вели разведку около границ России за неделю
Фото: US Air Force

Российские радиолокационные станции зафиксировали 51 иностранный летательный аппарат за неделю. Об этом следует из данных Министерства обороны России в пятницу, 9 июля.

Разведку вдоль границ страны осуществили за данный период 46 самолетов-разведчиков и пять беспилотников зарубежных государств. Их полеты проходили под контролем радиолокационных систем России.

Истребители поднимались в воздух четыре раза для недопущения нарушения государственных границ, отмечает ТАСС со ссылкой на газету «Красная звезда».

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик Atlantique 2 ВВС Франции над Балтийским морем. Нарушения государственной границы России не произошло, истребитель выполнял полет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В начале июля Россия провела над Черным морем учебно-боевые полеты на фоне маневров Sea Breeze. Экипажи самолетов ЧФ совместно с авиацией Южного военного округа провели тренировочные полеты над акваторией моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.

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