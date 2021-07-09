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«Афганистан потерян»: Пушков рассказал об ошибке Байдена

Иван Юминов

Политика
«Афганистан потерян»: Пушков рассказал об ошибке Байдена
Фото: пресс-служба Совфеда

Решение экс-президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Афганистана было верным, при этом нынешний глава государства Джо Байден пытается делать вид, что Кабул еще не потерян. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

— Байден ошибается насчет Афганистана. Как ошибались и (Джордж — прим. «ВМ») Буш-младший, и (Барак — прим. «ВМ») Обама, которые вели там безнадежную войну, — рассказал он.

Трамп понимал, что надо «уходить, даже бежать, быстро и безоглядно», а Байден «пытается делать вид, что Афганистан еще не потерян. Потерян», отметил Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Байден сообщил, что военная миссия США в Афганистане закончится 31 августа. Вашингтон вместе с партнерами по НАТО обеспечил снаряжением около 300 тысяч военных и представителей служб безопасности Афганистана, народу страны придется самостоятельно определить будущее и то, как они хотят управлять страной, добавил американский президент.

США, по словам Байдена, планируют сохранять бдительность в отношении любых прямых угроз в отношении страны в регионе и при необходимости будут решительно и оперативно действовать.

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