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МВД предложило отменить разрешения на временное проживание в России

Михаил Алимов

Общество
МВД предложило отменить разрешения на временное проживание в России
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

МВД России назвало условия и основания для долгосрочного пребывания иностранных граждан в РФ. Они перечислены в проекте закона, разработанном ведомством.

— Основаниями для предоставления иностранному гражданину права на долгосрочное пребывание являются осуществление трудовой деятельности в РФ при условии включения в реестр иностранных работников, а также получение образования в образовательной или научной организации по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, — говорится в нем.

Уточняется, что перечень организаций, которые не имеют государственной аккредитации, но могут давать иностранцам основания на длительное пребывание в РФ, будет устанавливаться правительством страны.

Право на долгосрочное пребывание получат лица, проходящие лечение в больнице, подразумевающее нахождение в стационаре, даже периодическое. Такие заболевания утверждаются Минздравом.

Инвесторы с уставным капиталом не менее 100 миллионов рублей, лица, ищущие временной защиты и убежища, и родители-иностранцы, которые работают в России и имеют детей с отечественным гражданством, также имеют право на долгосрочное пребывание в стране.

Для его получения необходимо заполнить соглашение о лояльности и иметь подтвержденный аккаунт в государственной информационной системе. Обратиться с этим вопросом может иностранец старше 18 лет.

Согласно новому законопроекту, будет 3 режима пребывания иностранных граждан в России— краткосрочный, когда общее время проживания в стране не должно превышать 90 суток в год, долгосрочный, при соблюдении условий разрешено проживание на срок более 90 суток, и режим постоянного проживания. Он дает право на постоянное проживание в РФ, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что мигранты будут подписывать «соглашение о лояльности» при въезде в Россию. В нем указаны правила пребывания в стране и правила осуществления трудовой деятельности. Также стало известно, что они будут получать единый документ с электронным носителем. Этот документ будет удостоверять личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации.

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