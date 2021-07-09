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Силовики задержали в Подмосковье планировавшего теракт боевика ИГ*

Илья Ашуров

Происшествия
Силовики задержали в Подмосковье планировавшего теракт боевика ИГ*
Фото: kotlovka.mos.ru

В Московской области силовики задержали 21-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в подготовке теракта. Об этом в пятницу, 9 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, подозреваемый добровольно вступил в международную террористическую организацию «Исламское государство»* (ИГ). Летом этого года он запланировал совершить теракт.

— В июне 2021 года он разработал план по совершению преступления террористического характера на территории Московского региона и с этой целью приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ, — отметила Врадий.

Правоохранители узнали о готовящемся теракте и вскоре задержали мужчину в его квартире. В ходе обысков у него обнаружили заготовки самодельных взрывных устройств, а также составляющие для их изготовления.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».

Ранее «ВМ» писала, как сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт, который планировался в людном месте столицы.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

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