«Глобальная реформа»: в Федерации мигрантов оценили новые правила пребывания иностранцев в России

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Предложенные МВД РФ изменения правил въезда и пребывания иностранцев в стране будут глобальными и очень удобными для всех. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. По его словам, старые правила, написанные много лет назад, уже достаточно устарели.

Согласно новому законопроекту, для иностранных граждан в России будут действовать три режима: краткосрочный (общее проживание в стране в течение года не должно превышать 90 суток), долгосрочный (при соблюдении условий разрешено пребывание в РФ на срок более 90 суток), а также режим постоянного проживания.

— Реформа будет глобальная, — считает Коженов. — В рамках нее какие-то ненужные институты, такие как РВП (разрешение на временное проживание — прим. «ВМ»), будут отменять. Это правильно, потому что реформа очень грамотная. Там все продумано и хорошо сделано. Будут революционные изменения. Очень многое упраздняется, вводится.

По словам эксперта, сейчас одна из главных проблем — большое количество категорий иностранцев, и для каждой действуют свои правила. Как уточнил собеседник «ВМ», новый закон в случае его принятия приведет все к единому знаменателю, все мигранты «будут жить одинаково». Это будет удобно и сотрудникам при оформлении, и самим мигрантам, заключил Коженов.

Ранее стало известно, что мигранты при въезде в РФ будут подписывать «соглашение о лояльности». В нем перечислены правила пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности. Кроме того, иностранцы начнут получать единый документ с электронным носителем. Он будет удостоверять личность приезжего на территории РФ.