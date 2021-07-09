ФСБ задержала в Уфе боевика «Хайят Тахрир аш-Шам»*

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В Уфе силовики задержали сторонника международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Он готовил теракт в здании правоохранительных органов. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По сообщению ведомства, задержанным оказался 28-летний местный житель. В ходе обысков в арендуемом им доме были обнаружены самодельное взрывное устройство, а также компоненты для его изготовления.

— В мобильном телефоне задержанного обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье силовики задержали 21-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в подготовке теракта. Он добровольно вступил в международную террористическую организацию ИГ*. Летом этого года задержанный запланировал совершить теракт.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламское государство» (ИГ) — террористические организации, запрещенные на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.