Жилой дом по программе реновации на Дмитровском шоссе сдадут в 2022 году

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 127к2 Карта всех событий

В 2022 году на севере столицы введут в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Дмитровский по адресу Дмитровское шоссе, владение 127, в следующем году введут жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведется строительство подземной части, завершаются работы по перекладке сетей, — сказал глава ведомства.

Здание жилого дома разработано по индивидуальному проекту. Оно будет иметь одну секцию переменной этажности. Всего в доме расположится 137 квартир: 19 трехкомнатных, 79 двухкомнатных и 39 однокомнатных. Общая площадь объекта составит почти восемь тысяч квадратных метров.

Также в доме будет подземная парковка, а на его первом этаже разместят магазины, кафе, салоны красоты и другие нежилые объекты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее в интервью «Вечерней Москве» Рафик Загрутдинов рассказал о ходе реконструкции развязок на Московской кольцевой автодороге и о том, какие магистрали введут в эксплуатацию в нынешнем году. По его словам, в настоящее время в столице завершена реконструкция 18 развязок. Еще четыре объекта — на Алтуфьевском и Осташковском шоссе, улицах Липецкой и Верхние Поля — находятся в работе.