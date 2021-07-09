Москвичи получили уже около трех миллионов QR-кодов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Уже три миллиона жителей Москвы получили QR-коды, подтверждающие вакцинацию при посещении мест общественного питания. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, москвичи запрашивают около четверти миллиона кодов ежедневно.

— Эта система, конечно, не идеальна, тем не менее она заработала. И она дает свои результаты, — приводят слова главы города на официальном портале мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице пока можно не вводить новые ограничения.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.