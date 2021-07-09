Около 250 новых рабочих мест организовали в Щелкове

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Административное здание, построенное в подмосковном Щелкове, создаст в округе 250 новых рабочих мест. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказала глава регионального Минжилполитики Инна Федотова.

Площадь пятиэтажного офисного здания составляет 6,9 тысячи квадратных метров. В новостройке организовали офисы, переговорные и конференц-залы. Кроме того, в здании есть кафе и подземная парковка.

Федотова подчеркнула, что появление нового административного здания в округе позволило создать 250 рабочих мест. Уточняется, что в проект инвестировали 880 миллионов рублей, пишет Подмосковье сегодня.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что более 100 тысяч рабочих мест может появиться в зоне притяжения московского участка ЦКАД в Новой Москве из-за строительства новой коммерческой недвижимости.