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В Роспотребнадзоре объяснили, когда беременным можно вакцинироваться

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В Роспотребнадзоре объяснили, когда беременным можно вакцинироваться
Фото: Pexels

Беременным можно вакцинироваться от коронавируса только в третьем триместре. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире радио «Говорит Москва».

Эксперт привел в пример Израиль. В стране в обязательном порядке вакцинировали всех граждан, в том числе беременных женщин на третьем триместре. Спустя время все беременные родили здоровых детей, у которых, как у матерей, выработались антитела к коронавирусу.

— Вакцинация может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы, системы ребенка заложены, — пояснил Горелов.

Ранее новые рекомендации для беременных появились в инструкции к «Спутнику V». В документе отмечается, что при исследовании репродуктивной токсичности вакцины с участием животных не было выявлено отрицательного воздействия на течение беременности, эмбриофетальное и пренатальное развитие. Позднее Минздрав допустил лечение беременных «Ковид-глобулином» по жизненным показаниям.

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