Родители Меладзе отдали мошенникам 300 тысяч рублей

Фото: instagram/meladzevalerian

Родители деятелей российской эстрады Валерия и Константина Меладзе стали жертвами телефонных мошенников. Об этом в пятницу, 9 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», 87-летним родителям музыкантов позвонила неизвестная женщина, которая представилась их племянницей и заявила, что она якобы попала в ДТП. Мошенница сказала, что находится в отделении полиции, и передала трубку мужчине.

Последний представился старшим следователем. Он сообщил взволнованным пенсионерам, что может избавить их родственницу от неприятностей, если ему заплатят за это один миллион рублей. Пожилые люди согласились на сделку, но смогли собрать лишь 300 тысяч рублей. После недолгих размышлений злоумышленник согласился и на эту сумму.

Через какое-то время за деньгами приехал мужчина. Он забрал сверток с указанной суммой и скрылся.

Позже пенсионеры позвонили своим родственникам и узнали, что стали жертвой обмана.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее «ВМ» писала, как мошенник украл у пожилого москвича более 1,3 миллиона рублей.