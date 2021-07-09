Столичная полиция задержала трех блогеров, совершивших суммарно более 800 нарушений ПДД
Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали трех блогеров, которые за 2021 год в общей сложности нарушили правила дорожного движения (ПДД) более 800 раз. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам представителя ведомства, первый нарушитель был задержан 6 июля на Кутузовском проспекте.
— Установлено, что за 2021 год данный водитель привлекался к административной ответственности 582 раза. Кроме того, он неоднократно публиковал в сети Интернет видеоролики с демонстративными нарушениями ПДД, — отметила Волк.
Позже суд назначил любителю быстрой езды 7 суток административного ареста.
Также 6 июля сотрудники ГИБДД задержали блогера-лихача на Ярославском шоссе. На его счету было 151 нарушение. В наказание он получил 5 суток ареста, а также лишился водительского удостоверения.
Кроме того, правоохранители задержали еще одного блогера, который систематически нарушал ПДД и выкладывал соответствующие видео в Сеть.
— При проверке базы данных было установлено, что в текущем году он привлекался к административной ответственности 71 раз. В отношении гражданина были составлены административные протоколы за совершение правонарушений, — заключила Волк.
Ранее сообщалось, что сотрудники столичной ГИБДД остановили работника службы доставки, который передвигался на электромопеде, не имея водительского удостоверения.