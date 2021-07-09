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Столичная полиция задержала трех блогеров, совершивших суммарно более 800 нарушений ПДД

Илья Ашуров

Происшествия
Столичная полиция задержала трех блогеров, совершивших суммарно более 800 нарушений ПДД
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали трех блогеров, которые за 2021 год в общей сложности нарушили правила дорожного движения (ПДД) более 800 раз. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, первый нарушитель был задержан 6 июля на Кутузовском проспекте.

— Установлено, что за 2021 год данный водитель привлекался к административной ответственности 582 раза. Кроме того, он неоднократно публиковал в сети Интернет видеоролики с демонстративными нарушениями ПДД, — отметила Волк.

Позже суд назначил любителю быстрой езды 7 суток административного ареста.

Также 6 июля сотрудники ГИБДД задержали блогера-лихача на Ярославском шоссе. На его счету было 151 нарушение. В наказание он получил 5 суток ареста, а также лишился водительского удостоверения.

Кроме того, правоохранители задержали еще одного блогера, который систематически нарушал ПДД и выкладывал соответствующие видео в Сеть.

— При проверке базы данных было установлено, что в текущем году он привлекался к административной ответственности 71 раз. В отношении гражданина были составлены административные протоколы за совершение правонарушений, — заключила Волк.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной ГИБДД остановили работника службы доставки, который передвигался на электромопеде, не имея водительского удостоверения.

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