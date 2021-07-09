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«Ему нравился Джокер»: друг рассказал о покончившем с собой приставе

Илья Ашуров

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«Ему нравился Джокер»: друг рассказал о покончившем с собой приставе
Фото: vk

Судебный пристав Джамиль Ахундов, который покончил с собой в здании столичного суда, был «простым и позитивным», но немного странноватым парнем. Об этом «Вечерней Москве» рассказал его друг и однокурсник по Московскому промышленно-экономическому колледжу Владимир.

По его словам, новость о смерти Ахундова стала для него шоком. Ответить на вопрос о причинах, побудивших молодого человека свести счеты с жизнью, его друг не смог. Однако рассказал, что в колледже покойный имел репутацию парня «с причудой».

— Это так сильно не проявлялось, просто как будто нервный человек. Ему нравился Джокер, у него была крутая перчатка, как у Фредди Крюгера. Я всегда к нему хорошо относился, но могу сказать, что он довольно обидчивый человек, его можно было довести до срыва, — заключил Владимир.

Напомним, информация о том, что судебный пристав Джамиль Ахундов совершил самоубийство, появилась 9 июля.

27-летний молодой человек покончил с собой в одном из помещений Хорошевского районного суда. Никакой предсмертной записки парень не оставил. По факту случившегося в Федеральной службе судебных приставов начата проверка.

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