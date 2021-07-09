«Пытался держать удар»: Губерниев раскритиковал поведение Черчесова

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Станислава Черчесова, уволенного с поста главного тренера национальной сборной, подвело его выступление на публике. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Черчесов 8 июля покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расторжении контракта совместно с бывшим тренером. Под руководством Черчесова российская команда не смогла выйти из группы на Евро-2020. Футболисты проиграли сборной Дании и заняли четвертое место в квартете.

Губерниев напомнил, что во время последней пресс-конференции тренер вступил в перепалку с журналистами.

— Черчесов уволен! Его ответы на пресс-конференции были последней каплей. Он пытался держать удар, временами даже неплохо, но сплошные линии пересекал неоднократно, и вкупе с результатом сборной настало расторжение контракта! — подчеркнул Губерниев.

Он обратил внимание на то, что во время публичных выступлений важно быть адекватным и корректным. При этом Губерниев поблагодарил бывшего тренера за работу с российской сборной и призвал Черчесова брать с него пример в общении с публикой.

В беседе с «ВМ» Дмитрий Губерниев рассказал, что увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу назревало после того, как команда не показала хорошей игры на Евро-2020. Губерниев в беседе с «Вечеркой» посоветовал Черчесову сконцентрироваться на работе в каком-нибудь клубе или на телевидении, где он сможет быть ярким экспертом, а также раскрыться как блистательный оратор на тему футбола в эфирах телеведущего.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что в РФС начали искать замену главному тренеру сборной страны Станиславу Черчесову. Уточнялось, что в списке вероятных кандидатов — два отечественных тренера и пять иностранцев.

Черчесов возглавляет российскую сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.