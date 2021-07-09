Сына главы ОМВД подмосковного Егорьевска арестовали по делу о подготовке убийства

Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Сына начальника ОМВД подмосковного Егорьевска Олега Ермакова Александра арестовали до 8 сентября по делу о подготовке убийства предпринимателя. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 9 июля.

— Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ермакова А.О., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 параграфа «а, ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ, трудоустроенного в должности оперуполномоченного 4 управления ОЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, сроком до 08 сентября 2021 года, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Олега Ермакова арестовали на два месяца по делу о подготовке убийства.

Видео: Пресс-служба Пресненского суда

По словам источника «ВМ», сотрудники МВД хотели убить риелтора после неудачной финансовой сделки. Какое-то время они даже следили за ним.

Напомним, Олега Ермакова задержали по подозрению в причастности к подготовке к совершению убийства бизнесмена. В ходе обысков у него нашли пять миллионов долларов и два миллиона рублей.

Проверка показала, что в преступлении мог участвовать и сын Ермакова Александр, который занимает пост старшего уполномоченного столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.