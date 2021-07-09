Сергей Собянин оценил мощность центров вакцинации в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мощности всех московских центров вакцинации рассчитаны на 150–160 тысяч человек в сутки. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Россия 1».

По его словам, Москва готова к нагрузке по вакцинации от коронавируса.

— Уже несколько дней объем вакцинации достиг 110 тысяч человек в сутки, причем мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом, — добавил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что столичные власти заранее готовились к тому, что вакцинации первым и вторым компонентом вакцины могут сойтись в пике.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.