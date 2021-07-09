Сергей Собянин предупредил организации, игнорирующие обязательную вакцинацию

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Если организации в Москве не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации 60 процентов сотрудников, то в городе будут вынуждены ввести локдаун. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, руководители предприятий должны отвечать за здоровье своего коллектива. При мерах, которые принимают столичные власти, но без поддержки компаний Москвы, не получится стабилизировать ситуацию с коронавирусом в городе, считает мэр.

Глава города добавил, что организациям не стоить медлить и откладывать вакцинацию сотрудников, так как из-за этого могут возникнуть проблемы.

— Первый удар придется как раз по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации: торговля, услуги, общепит, рестораны и кафе. Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Локдаун, полное закрытие. Мы же пытаемся этого избежать, причем дорогой ценой, — пояснил мэр.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.