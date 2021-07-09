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Ученый рассказал о пользе «пьяных» пчел

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Ученый рассказал о пользе «пьяных» пчел
Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Мед «пьяных» пчел — самый лучший. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал заслуженный пчеловод России, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Анатолий Кочетов.

Ранее о вероятности столкновения с насекомыми «подшофе» в жаркую погоду, установившуюся на территории столичного региона, предупредили в комитете лесного хозяйства Московской области. По данным ведомства, в таких условиях «пьяных» насекомых можно встретить довольно часто, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить.

— Пьяных пчел не бывает — бывают пьяные люди, — сказал Кочетов. — Дело в том, что пчелы в жару собирают мед в пади деревьев. Это самый лучший мед. Он называется падевый. Это не пьяные пчелы. Лиственничные растения выделяют капли, и этот мед получается как гудрон и бывает хвойный, лесной, кедровый, еловый и сосновый. Отличное лекарство от туберкулеза. В жару его можно сравнить с холодцом и плачем деревьев.

Другие же ученые считают, что «пьянство» пчел все-таки возможно. По их мнению, из-за забродившего нектара у пчел нарушается координация в пространстве. Насекомые начинают врезаться в деревья, животных и людей, а при сильном опьянении могут упасть на землю и им редко удается долететь до улья. А даже если получается, сородичи им остаются не рады и мешают «загулявшим» собратьям попасть домой. Пчелы уверены, что «пьяницы» могут испортить весь мед, пишет газета The Guardian.

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