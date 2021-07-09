Заболевший COVID-19 Александр Дьяченко рассказал, что чуть не умер в больнице

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Актер Александр Дьяченко попал в больницу в конце июня с COVID-19. Он рассказал, что едва не умер.

Сначала артист занимался самолечением, но через некоторое время ему стало так плохо, что пришлось обратиться за помощью к врачам. Известно, что Дьяченко проходит лечение в Мариинской больнице Санкт-Петербурга.

Недавно актер вышел на связь с фанатами и рассказал о потере близкого человека, режиссера Сергея Ляпина. По словам артиста, теперь он понимает, насколько другу было тяжело.

Также Дьяченко признался, что пока он полностью не восстановился. И выздоровление дается ему трудно, передает Nation news.

— Меня вытащили. Так говорят. Еще не очень дышу. Но буду. Страшные сумерки, ­— написал актер в Instagram.

Зрители знают Александра Дьяченко по фильмам «Брат-2», «Брак по завещанию», «Свой — чужой», «Женская интуиция» и «Охотники за иконами». Он снялся в более чем полусотне кинолент, в большинстве случаев играл центральные роли.

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