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Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 10 и 17 июля

Юлия Курганова

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Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 10 и 17 июля
Фото: Агентство городских новостей Москва
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Новопеределкино Карта всех событий

Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении Московской железной дороги 10 и 17 июля из-за закрытия пути на перегоне Киевский вокзал — Очаково. Об этом сообщается в пятницу, 9 июля, на сайте АО «Центральная ППК» (ЦППК).

Уточняется, что 10-11 июля и 17-18 июля с 00:30 до 00:30 будет закрыт третий путь на перегоне Киевский вокзал — Очаково в связи с переключением участка на новую ось.

У некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и режим остановок. Часть из них проследует по одному пути поочередно. Также из расписания вывели большую часть поездов на участке Новопеределкино — Киевский вокзал. Чтобы пассажиры могли добраться от и до станции «Солнечная», назначены компенсационные автобусы.

Так, автобус «Новопеределкино — Солнечная» будет отправляться от автобусной остановки «Платформа Новопеределкино», также будет ходить автобус от станции «Солнечная».

Для проезда в автобусе нужно предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее москвичей предупредили о переносе остановок двух коммерческих маршрутов. Речь идет об автобусах № 201 и 530.

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