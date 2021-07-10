Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик сообщил об аномальной жаре в ближайшие дни в европейской части России

Юлия Курганова

Общество
Синоптик сообщил об аномальной жаре в ближайшие дни в европейской части России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жаркая погода захватит почти всю европейскую часть РФ на ближайшие дни. Особенно высокая температура ожидается в регионах Центрального и Южного федеральных округов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— В Центральном федеральном округе, и на большей территории Поволжья, и на юге России, и в северных регионах, прежде всего в Волгоградской, на юге Архангельской областей — везде температура выше нормы, везде жарко. Даже в Мурманске в воскресенье, 11 июля, будет плюс 24-26 градусов, в Вологде — 27-29 градусов тепла, в Сыктывкаре — плюс 22-24 градуса, Черноземье — 30-32 градуса тепла, — сказал он.

Синоптик добавил, что в Саратовской, Пензенской областях и Мордовии в ближайшие дни будет плюс 30-32 градуса.

На юге России особенно жаркая погода ожидается в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде — 30-35 градусов тепла. В Ялте и Сочи будет плюс 26-28 градусов, Ставрополе — до 33 градусов тепла, передает ТАСС.

Ранее москвичам озвучили неутешительный прогноз погоды на выходные. Сильная жара в ближайшие дни сохранится в столичном регионе.

Читайте также:
аномальная жараевропейская часть Россиисиноптик
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Все мнения
О проекте