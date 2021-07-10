Синоптик сообщил об аномальной жаре в ближайшие дни в европейской части России

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Жаркая погода захватит почти всю европейскую часть РФ на ближайшие дни. Особенно высокая температура ожидается в регионах Центрального и Южного федеральных округов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— В Центральном федеральном округе, и на большей территории Поволжья, и на юге России, и в северных регионах, прежде всего в Волгоградской, на юге Архангельской областей — везде температура выше нормы, везде жарко. Даже в Мурманске в воскресенье, 11 июля, будет плюс 24-26 градусов, в Вологде — 27-29 градусов тепла, в Сыктывкаре — плюс 22-24 градуса, Черноземье — 30-32 градуса тепла, — сказал он.

Синоптик добавил, что в Саратовской, Пензенской областях и Мордовии в ближайшие дни будет плюс 30-32 градуса.

На юге России особенно жаркая погода ожидается в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде — 30-35 градусов тепла. В Ялте и Сочи будет плюс 26-28 градусов, Ставрополе — до 33 градусов тепла, передает ТАСС.

Ранее москвичам озвучили неутешительный прогноз погоды на выходные. Сильная жара в ближайшие дни сохранится в столичном регионе.