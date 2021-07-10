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Назван лучший игрок сборной России на Евро-2020

Юлия Курганова

Сюжет: 

Евро-2020
Спорт
Назван лучший игрок сборной России на Евро-2020
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Статистический портал WhoScored составил рейтинг игроков российской сборной на проходящем чемпионате Европы. Лучшим стал нападающий Артем Дзюба.

Его рейтинг составил 6,93 балла.

Второе место занял полузащитник Далер Кузяев (6,90). На третьей позиции оказался вратарь Матвей Сафонов (6,84).

В десятку попали Марио Фернандес, Александр Соболев, Магомед Оздоев, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Алексей Миранчук и Александр Головин.

Всего в рейтинг вошли 20 футболистов. Самым худшим оказался вратарь Антон Шунин (4,68).

Ранее сборная России покинула Евро-2020, заняв последнее место в группе после трех встреч. Позже стало известно о том, что главный тренер российской команды Станислав Черчесов покинул свой пост.

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