Антонов назвал враждебным шагом новые санкции США против России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Решение министерства торговли Соединенных Штатов включить 34 российские компании в черный список под предлогом защиты интересов является враждебным шагом. Об этом сказал в пятницу, 9 июля, посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа, — заявил он, его слова приводятся в Facebook российского посольства.

Также дипломат добавил, что данные меры противоречат заявлениям американских властей, в том числе в ходе саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве, о необходимости нормализации двусторонних отношений.

По словам Антонова, Соединенные Штаты не представили конкретики относительно того, какие именно нарушения, которые стали поводом для санкций, были выявлены.

Ранее Минторг США добавил в черный список три компании и три физлица из РФ. Американская сторона предполагает, что российские компании изготавливают оборудование для военных программ.