Названы упражнения для понижения высокого давления

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Людям, которые страдают от повышенного артериального давления, нужно увеличивать содержание в кровеносных сосудах оксида азота (II), который расширяет их. По словам японских ученых, им следует заниматься ходьбой, бегом и другими аэробные упражнениями.

Также гипертоникам стоит ограничить соль в рационе.

Исследователи отметили, что повышенная выработка оксида азота (II) эндотелиальными клетками кровеносных сосудов делает их мягче и шире, благодаря чему им легче расширяться и сокращаться. Кровоток становится равномерным, и возникает эффект, за счет которого кровяное давление снижается, возвращаясь к нормальному значению.

Выработка оксида азота (II) с годами снижается. Если количество оксида азота (II) в 20 лет принять за 100 процентов, то к 40 годам оно уменьшается в два раза и в 70-80 лет может упасть на 80 процентов или более.

— Когда оксид азота (II) перестает вырабатываться, начинает прогрессировать артериосклероз, кровеносные сосуды становятся жесткими и теряют способность расширяться и сокращаться в соответствии с кровотоком. Такое уменьшение количества данного элемента также оказывает большое влияние на то, что кровяное давление естественным образом повышается с возрастом даже у людей, у которых не было с ним никаких проблем. Однако повысить содержание оксида азота (II) возможно даже в среднем и пожилом возрасте. Для этого наиболее эффективны упражнения, — рассказал один из ученых, участвующих в исследовании.

Для повышения уровня оксида азота (II) лучше всего подходят аэробные упражнения, например, ходьба и бег трусцой, и анаэробные упражнения, например, тренировка мышц.

Исследователи рекомендуют после 20 секунд аэробных упражнений делать перерыв на 20 секунд, а потом выполнять легкое анаэробное упражнение, например, подъем бедер. Рекомендуется сделать несколько таких подходов, сообщается в издании Style.nikkei.

Ранее врачи перечислили самые опасные для гипертоников продукты. Специалисты отметили, что высокое кровяное давление — это процесс, при котором сила крови, давящей на артерии, постоянно высокая. Это может привести к тому, что артерии потеряют растяжимость и сузятся, а сужение позволяет жировому материалу закупорить их.