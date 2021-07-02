Врачи перечислили запрещенные продукты при высоком давлении

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Высокое кровяное давление трудно контролировать, потому что у него обычно нет симптомов. Врачи сообщили, какие продукты могут значительно повысить давление, и поэтому их нельзя употреблять гипертоникам.

Специалисты отметили, что высокое кровяное давление — это процесс, при котором сила крови, давящей на артерии, постоянно высокая. Это может привести к тому, что артерии потеряют растяжимость и сузятся, а сужение позволяет жировому материалу закупорить их. Тогда повыситься риск сердечного приступа.

Врачи назвали консервированные помидоры и томатные соусы опасными для людей с высоким давлением, так как в них содержится много соли. Они рекомендуют выбрать сорта с низким содержанием натрия или использовать свежие помидоры.

Также гипертоникам не стоит есть консервированные супы, это блюдо лучше приготовить самим. Замороженные пицца, морепродукты и мясо тоже могут содержать много соли.

По словам медиков, диета с высоким содержанием соли нарушает естественный натриевый баланс в организме.

— Это заставляет организм удерживать воду, что увеличивает давление толчка крови к стенкам сосудов, — объяснили врачи.

Кроме того, регулярное употребление большого количества алкоголя может со временем повысить кровяное давление, сообщается в издании Еxpress.

Ранее врачи рассказали, какой продукт опасно употреблять при высоком давлении. Во время лечения гипертонии пациентам часто советуют садиться на особую диету.