Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врачи перечислили запрещенные продукты при высоком давлении

Юлия Курганова

Общество
Врачи перечислили запрещенные продукты при высоком давлении
Фото: pixabay.com

Высокое кровяное давление трудно контролировать, потому что у него обычно нет симптомов. Врачи сообщили, какие продукты могут значительно повысить давление, и поэтому их нельзя употреблять гипертоникам.

Специалисты отметили, что высокое кровяное давление — это процесс, при котором сила крови, давящей на артерии, постоянно высокая. Это может привести к тому, что артерии потеряют растяжимость и сузятся, а сужение позволяет жировому материалу закупорить их. Тогда повыситься риск сердечного приступа.

Врачи назвали консервированные помидоры и томатные соусы опасными для людей с высоким давлением, так как в них содержится много соли. Они рекомендуют выбрать сорта с низким содержанием натрия или использовать свежие помидоры.

Также гипертоникам не стоит есть консервированные супы, это блюдо лучше приготовить самим. Замороженные пицца, морепродукты и мясо тоже могут содержать много соли.

По словам медиков, диета с высоким содержанием соли нарушает естественный натриевый баланс в организме.

— Это заставляет организм удерживать воду, что увеличивает давление толчка крови к стенкам сосудов, — объяснили врачи.

Кроме того, регулярное употребление большого количества алкоголя может со временем повысить кровяное давление, сообщается в издании Еxpress.

Ранее врачи рассказали, какой продукт опасно употреблять при высоком давлении. Во время лечения гипертонии пациентам часто советуют садиться на особую диету.

Читайте также:
высокое давлениеопасные продуктыврачи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте