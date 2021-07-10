Синоптики пообещали жаркую и сухую погоду в Москве 10 июля

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В субботу, 10 июля, столичный регион останется под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 32-34 градуса. В Подмосковье температура ожидается 30-35 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 35 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что ультрафиолетовый индекс высокий, содержание кислорода в воздухе ниже климатической нормы почти на 16 единиц. Это крайне не комфортная и нагрузочная погода гипоксического типа с явлениями условий духоты и перегрева. Она опасна солнечными и тепловыми ударами, возрастает риск дополнительной, тяжело переносимой нагрузки на сердечную и легочную системы, резкого ухудшения самочувствия при сахарном диабете, метаболических нарушений.

Облегчить самочувствие и безболезненно перенести жару помогут прохладные (28-36 градусов) водные процедуры, также необходимо соблюдать питьевой режим, ограничить чрезмерные физические нагрузки, избегать длительного пребывания на солнце, контролировать артериальное давление. С собой нужно всегда иметь лекарства первой помощи, салфетки, пропитанные нашатырным спиртом, и бутылочку с водой.

Ранее синоптик сообщил об аномальной жаре в ближайшие дни в европейской части России. Особенно высокая температура ожидается в регионах Центрального и Южного федеральных округов.