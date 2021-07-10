Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики пообещали жаркую и сухую погоду в Москве 10 июля

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали жаркую и сухую погоду в Москве 10 июля
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В субботу, 10 июля, столичный регион останется под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 32-34 градуса. В Подмосковье температура ожидается 30-35 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 35 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что ультрафиолетовый индекс высокий, содержание кислорода в воздухе ниже климатической нормы почти на 16 единиц. Это крайне не комфортная и нагрузочная погода гипоксического типа с явлениями условий духоты и перегрева. Она опасна солнечными и тепловыми ударами, возрастает риск дополнительной, тяжело переносимой нагрузки на сердечную и легочную системы, резкого ухудшения самочувствия при сахарном диабете, метаболических нарушений.

Облегчить самочувствие и безболезненно перенести жару помогут прохладные (28-36 градусов) водные процедуры, также необходимо соблюдать питьевой режим, ограничить чрезмерные физические нагрузки, избегать длительного пребывания на солнце, контролировать артериальное давление. С собой нужно всегда иметь лекарства первой помощи, салфетки, пропитанные нашатырным спиртом, и бутылочку с водой.

Ранее синоптик сообщил об аномальной жаре в ближайшие дни в европейской части России. Особенно высокая температура ожидается в регионах Центрального и Южного федеральных округов.

Читайте также:
жараМосквасиноптики
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Все мнения
О проекте