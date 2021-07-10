Правительство выделило еще 2,4 миллиарда рублей на лекарства для больных COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Более 2,4 миллиарда рублей направлено правительством РФ в регионы страны на обеспечение больных коронавирусом бесплатными лекарствами. Об этом в субботу, 10 июля, сообщается на его сайте.

— Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, — говорится в сообщении.

Деньги выделены из резервного фонда и позволяют обеспечить лекарствами почти 790 тысяч пациентов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с пандемией остается сложной и необходимо увеличить количество тестов, которые смогут вовремя выявлять заболевших. Также он сообщил, что следует оставлять резерв коек в больницах на случай непредвиденных осложнений, а также вовремя реагировать на изменение ситуации.

Ранее сообщалось, что семьям с детьми от 3 до 7 лет дополнительно выделят 55 миллиардов рублей. Из-за этого размер выплат на одного ребенка может быть равен половине, 75 и 100процентам от прожиточного минимума.