Жители ЮЗАО поддержали инициативу доктора Румянцева об удвоении бюджета на здравоохранение

Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ имени Д. Рогачева

Подавляющее большинство опрошенных жителей Юго-Западного административного округа Москвы согласны с необходимостью двукратного увеличения бюджета на здравоохранение в России. Как свидетельствуют данные опроса, проведенного в ЮЗАО, инициативу главного детского онколога-гематолога, академика РАН, основателя Центра имени Д. Рогачева Александра Румянцева об увеличении финансирования медицины поддерживают 85,7 процента респондентов.

Из 7898 опрошенных жителей ЮЗАО инициативу доктора Румянцева об увеличении федерального бюджета на здравоохранение в два раза поддержали 6769 человек. Из них 39,8 процента считают, что дополнительное финансирование медицины должно быть направлено на предоставление бесплатных лекарств всем детям до 18 лет. Около четверти опрошенных, 24,2 процента, убеждены, что средства должны пойти на строительство новых поликлиник и медицинских центров, а 19,2 процента видят необходимость в модернизации медицинского оборудования. За увеличение зарплат врачам и медицинскому персоналу проголосовали 14 процентов опрошенных.

Опрос проходил с 27 июня по 10 июля 2021 года. Москвичей опрашивали вблизи станций метро, в парках, на оживленных улицах, около торговых центров, расположенных в Юго-Западном административном округе столицы. Всего удалось проинтервьюировать около 8 тысяч человек в Академическом, Гагаринском, Ломоносовском, Обручевском районах, а также в районах Зюзино, Коньково, Теплый Стан и Черемушки.

Александр Румянцев считает, что федеральный бюджет на здравоохранение в России должен быть увеличен вдвое — с нынешних 3,5 процента от ВВП до 7,7 процента от ВВП. Для этого необходимо дополнительно выделять на медицину до 520 миллиардов рублей ежегодно. Эти средства следует направить на увеличение зарплат медицинских работников, подготовку врачей, закупку лекарств и дополнительные целевые программы.