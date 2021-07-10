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Режим ЧС ввели в Тольятти из-за крупного лесного пожара

Юлия Курганова

Происшествия
Режим ЧС ввели в Тольятти из-за крупного лесного пожара
Фото: vk.com / ГУ МЧС России по Воронежской области

Режим ЧС ввели в Тольятти Самарской области из-за крупного лесного пожара. Об этом сообщает в субботу, 10 июля, администрация города.

Пожар произошел между Центральным районом и поселком Портовый, уточняется на странице мэрии во «ВКонтакте».

Для тушения пожара привлечена авиация, также задействовано около 300 сотрудников МЧС и 44 единицы техники. На месте развернут оперативный штаб.

По информации ГУ МЧС по Самарской области, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, для проведения возможной эвакуации из санатория «Лесной», где находятся 224 человека, подготовлены 11 автобусов. Площадь пожара составляет 35 гектаров.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о лесопользовании, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что спасатели потушили 90 лесных пожаров в России за сутки.

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