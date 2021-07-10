Российские политики ответили на планы Киева депортировать россиян из Крыма

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Политики и общественные деятели прокомментировали заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о намерении депортировать россиян из Крыма после его «возвращения в состав Украины». Он сказал, что в Киеве рассматривают несколько сценариев в отношении полмиллиона российских граждан, которые переехали в Крым после 2014 года.

Член Совета Федерации от крымского региона Сергей Цеков отметил, украинские власти сами не верят в то, что говорят.

— Их очередные примитивные выдумки не заслуживают абсолютно никакого внимания. Подобная риторика рассчитана для внутреннего пользования и заигрывания с националистами. Киевским властям пора успокоиться. Крым никогда не вернется в чуждую ему Украину, — сказал он.

Цеков добавил, что полуостров стал местом притяжения, в том числе, и для украинских граждан. В Крым за семь лет переехали жить и работать около 100 тысяч украинцев.

Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что украинские чиновники не говорят, как именно они планируют вернуть Крым.

— Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма, — написал он в своем Telegram-канале.

Пушков с иронией отметил, что, по версии Украины, «возвращение Крыма» случится «как-то само по себе». По мнению политика, такой расчет превращает заявления украинских властей в бессмысленный фарс и клоунаду.

Планы Киева по возвращению полуострова не могут воплотиться в жизнь, уверен глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

— Только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии. Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решен раз и навсегда исторически. Крым исторически принадлежит России. Это право было отвоевано у Турции в результате серии русско-турецких войн. В составе Украины же Крым оказался совершено случайно в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины даже близко не стоял, — сказал он.

Форманчук призвал власти Украины не тратить силы и государственные средства на разработку сценариев по возвращению Крыма, передает РИА Новости.

Ранее Украина начала разработку законопроекта, который будет регламентировать отмену экономической свободы Крыма. Это означает, что крымчане, согласно документу, должны будут наравне с жителями Украины платить налоги правительству страны.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».