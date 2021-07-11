Инфекционист рассказал, какие пациенты могут долго выделять коронавирус

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Некоторые люди могут более длительное время выделять COVID-19, инфицируя окружающих, чем среднестатистический заболевший. Таких людей медики называют «супер-распространителями». Об этом сообщил доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

— Есть отдельные генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса, и они выделяют его дольше, чем другие. Как правило это бессимптомные носители. Мы таких людей называем «супер-распространителями». Их не так много в процентном соотношении, но они, конечно, дополнительно развивают эпидемический процесс, передавая вирус другим людям, потому что сами симптомов не испытывают, — рассказал он.

В остальных случаях пациент, который перенес коронавирус, перестает быть опасным для окружающих через 7-10 дней после проявления первых симптомов, пояснил терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков. Остальное течение заболевания может проходить уже без присутствия COVID-19 в организме.

По словам врача, после первого попадания вируса в организм человек начинает распространять его не сразу. Это происходит примерно через два дня.

При этом в случае с дельта-штаммом инкубационный период может увеличиться, отметил Коновалов, передает ТАСС.

Ранее врачи объяснили, что нужно делать после коронавируса. Дополнительные обследования в каждом конкретном случае назначает специалист.