Синоптик сообщил, где самое теплое море на курортах Краснодарского края

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В настоящее время самая теплая вода в море на курортах Краснодарского края в районе Сочи и Туапсе, ее температура составляет плюс 25 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Температура воды в Алуште, Евпатории, Анапе, Ялте и Феодосии составляет плюс 23 градуса, в Геленджике — 24 градуса, а в Туапсе и Сочи — 25 градусов, — сообщил он.

Однако синоптик отметил, что омрачить отдых туристов на курортах может длительное пребывание на солнце, потому что ультрафиолетовое излучение там в ближайшие дни будет достигать опасных отметок, передает ТАСС.

Ранее россиянам рассказали о погоде на разных курортах страны. Так, на российском побережье Балтики температура воды приблизилась к максимальному уровню прогрева.